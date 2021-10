Die Aktie des größten europäischen Softwarekonzerns SAP (WKN: 716460) befindet sich ausgehend vom im November vergangenen Jahres verzeichneten 8-Monats-Tief bei 89,93 EUR in einem intakten Aufwärtstrend. Bis auf 129,20 EUR konnte der Wert vorstoßen, bevor die Bären die Notierung wieder signifikant unter den zuvor überwundenen ehemaligen Widerstandsbereich bei 127,36 EUR drückten. Der damit gegebene Fehlausbruch leitete eine deutliche Abwärtskorrektur ein. Aktuell ringt der Kurs mit der bedeutenden Unterstützungszone bei 112,54/114,56 EUR, wo unter anderem die steigende 200-Tage-Linie verläuft. Damit aus dem derzeitigen Stabilisierungsansatz eine kräftigere Erholungsbewegung wird, muss die Aktie die Hürde bei 117,80/118,58 EUR per Tagesschluss überwinden. Darüber würden mögliche Ziele bei 120,89 EUR und 123,00/123,26 EUR in den Blick rücken. Erst oberhalb der letztgenannten Zone würde eine unmittelbare Wiederaufnahme des übergeordneten Haussetrends indiziert. Ein Tagesschluss unter 112,54 EUR wäre hingegen bearish zu werten. Als mögliche Zielzone fungiert in diesem Fall der Bereich 107,14/109,10 EUR.