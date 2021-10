Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) war im Rahmen des etablierten langjährigen Abwärtstrends anlässlich des Corona-Ausverkaufes bis auf ein im März vergangenen Jahres markiertes Allzeittief bei 4,45 EUR eingebrochen. Seither weist der Trend übergeordnet aufwärts. Der Wert konnte die Widerstandsregion 10,37-10,63 EUR aus dem Weg räumen und damit das langfristige Chartbild signifikant aufhellen. Im Juni ging der Anteilsschein nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 12,56 EUR in den Korrekturmodus über. Im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie traf er dabei wiederholt auf Nachfrage. Der vom Korrekturtief bei 9,76 EUR ausgehende Erholungstrend trifft nun auf einen bedeutenden Widerstand in Gestalt der oberen Kanallinie dieses Trends. Die Aktie formte dort am Freitag eine Tageskerze, die eine kurzfristige Pattsituation zwischen Bullen und Bären signalisiert. Ein nachhaltiger Anstieg über den aktuellen Widerstand bei 11,45/11,54 EUR per Tagesschluss würde nun ein bullishes Anschlusssignal generieren. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände lauten im Erfolgsfall 11,88 EUR und 12,56 EUR. Darüber würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit kurz- bis mittelfristigem Potenzial in Richtung 13,11/13,26 EUR und 13,64 EUR. Nächste Unterstützungsthemen lassen sich bei 11,28/11,30 EUR und 10,51-10,89 EUR ausmachen. Darunter würde sich das Chartbild beginnen einzutrüben. Unmittelbar bearish würde es unter der Supportzone bei 10,07/10,16 EUR.