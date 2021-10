Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich nach einem lustlosen Geschäft mit moderaten Abschlägen ins Wochenende. Der DAX schloss 0,29 Prozent tiefer bei 15.206 Punkten. Auf Wochensicht rückte der Leitindex um 0,33 Prozent vor. MDAX und TecDAX verloren am Berichtstag 0,28 und 0,87 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 36 Gewinner und 59 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance griffen die Anleger vor allem bei Automobilwerten (+1,56%), Medienwerten (+0,47%) und Banken (+0,32%) zu. Gemieden wurden hingegen vor allem Versorger (-2,10%) und Transportwerte (-1,50%). Continental verbesserte sich an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 3,23 Prozent. Daimler und Fresenius SE folgten mit Aufschlägen von 2,59 und 1,87 Prozent. HelloFresh sackte am anderen Indexende um 2,96 Prozent ab. E.ON und RWE verloren 1,98 und 2,46 Prozent.

An der Wall Street taten sich die Börsianer mit der Interpretation der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten schwer. Zwar hatte der Jobaufbau im September mit 194.000 Stellen (Konsensschätzung: 500.000) massiv enttäuscht. Dafür wurden jedoch die Zahlen zu den beiden Vormonaten um insgesamt 169.000 nach oben revidiert. Zudem fiel die separat erhobene Arbeitslosenquote überraschend von zuvor 5,2 auf 4,8 Prozent. Hier hatten Experten im Schnitt 5,1 Prozent vorausgesagt. Der Dow Jones Industrial notierte zur Schlussglocke 0,02 Prozent schwächer bei 34.746 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,51 Prozent auf 14.821 Zähler nach. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,34 Prozent auf ein 3-Jahres-Hoch bei 79,35 USD. Kurstreibend wirkte, dass Experten zufolge einige Konsumenten vom höherpreisigen Erdgas auf Öl umsteigen. Daneben ging die Spekulation auf ein mögliches Freigeben der strategischen US-Ölreserven zurück.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,84 Prozent fester bei 196,56 Punkten. Die Börsen in Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,11 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.229) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda.