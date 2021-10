Der TecDAX weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Das letzte Anschlusskaufsignal in Gestalt eines Ausbruchs aus einer mehrmonatigen Dreieckskonsolidierung im Juni beförderte den Index bis auf ein am 7. September bei 3.991 Punkten verzeichnetes Mehrjahreshoch. Dort ging er in den Korrekturmodus über. Der Abverkauf ließ die Notierung bis zum gestrigen Handel auf ein Tief bei 3.539 Punkten absacken. An der dort befindlichen steigenden 200-Tage-Linie kam es zu einer deutlicheren Gegenbewegung, die in der Tageskerze eine ausgeprägte Lunte hinterließ. Zusammen mit vergangenen Reaktionstiefs bildet die Durchschnittslinie ein bedeutendes Supportcluster bei 3.525-3.542 Punkten. Solange dieses nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterboten wird, erscheint eine kurzfristige Stabilisierung oder Erholungsbewegung in Richtung 3.685/3.700 Punkte vorstellbar. Erst darüber entstünde deutlicheres Erholungspotenzial in Richtung 3.791 Punkte. Unterhalb von 3.525 Punkten wäre hingegen eine unmittelbare Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends in Richtung zunächst 3.457 Punkte zu favorisieren.