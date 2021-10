Nächste Unterstützungen:

15.094/15.096

15.018

14.990

Nächste Widerstände:

15.203

15.238

15.268

Bislang stellt der Pullback vom Freitagshoch (15.268) nach der jüngsten Rally vom am Mittwoch verzeichneten Korrekturtief bei 14.819 Punkten eine Konsolidierung dieses Kursaufschwungs dar. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.094/15.096 Punkten würde hingegen einen deutlicheren Rücksetzer wahrscheinlich machen. Potenzielle Korrekturziele lauten in diesem Fall 15.018 Punkte, 14.990 Punkte und 14.924/14.925 Punkte. Darunter wäre schließlich ein erneuter Test der bedeutenderen Supportzone bei 14.804-14.845 Punkten zu erwarten. Auf der Oberseite befinden sich potenzielle Hürden bei 15.203 Punkten, 15.238 Punkten (fallende 100-Stunden-Linie) und 15.268 Punkten. Mit einem Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Marke würden im Rahmen des dann bestätigten kurzfristigen Erholungstrends mögliche Ausdehnungsziele bei 15.334/15.344 Punkten und 15.375/15.400 Punkten in den Fokus rücken.