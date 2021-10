Nächste Unterstützungen:

15.112/15.121

15.064/15.074

15.012-15.018

Nächste Widerstände:

15.174-15.208

15.268-15.290

15.334/15.344

Er konnte damit die intraday unterschrittene steigende 200-Tage-Linie bei derzeit 15.060 Punkten auf Schlusskursbasis verteidigen, was positiv zu werten ist. Der korrektive Abwärtstrendvom Rekordhoch bleibt jedoch noch intakt. Im Fokus steht heute die aktuelle Widerstandszone bei 15.174-15.208 Punkten. Ein dynamischer Anstieg darüber, insbesondere per Stundenschluss, würde ein erstes Indiz für eine Ausdehnung der Rally vom in der Vorwoche notierten Korrekturtief bei 14.819 Punkten liefern. Nächste potenzielle Ziele und Hürden befinden sich im Erfolgsfall bei 15.268-15.290 Punkten, 15.334/15.344 Punkten und 15.375-15.461 Punkten. Nächste Unterstützungen lauten 15.112/15.121 Punkte, 15.064/15.074 Punkte und 15.012-15.018 Punkte. Darunter entstünde ein bearishes Anschlusssignal mit nächsten möglichen Zielen bei 14.990 Punkten, 14.924/14.925 Punkten und 14.804-14.845 Punkten.