Diese Analyse wurde am 15.10.2021 um 08:39 Uhr erstellt.

Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Mit dem im Juni 2019 erfolgten Ausbruch über die massive Widerstandszone bei 1.350-1.375 USD komplettierte die Notierung eine langfristige Bodenbildung. Im Juli 2020 gelang schließlich die Überwindung des aus dem Jahr 2011 stammenden Rekordhochs bei 1.921 USD. Bis auf eine neue Bestmarke bei 2.075 USD haussierte das Edelmetall, bevor im August 2020 eine ausgeprägte Korrekturphase startete, die weiterhin andauert. Im Bereich 1.669/1.677 USD traf die Notierung dabei wiederholt auf Nachfrage. Mit Blick auf das kurz- bis mittelfristige Chartbild konnte oberhalb des Reaktionstiefs bei 1.721 USD ein kurzfristiger Boden ausgebildetund am Mittwoch mit einem dynamischen Anstieg komplettiert werden. Das kurzfristige Chartbild bleibt nun bullish, solange der Support bei 1.746 USD nicht unterboten wird. Der Kursaufschwung trifft nun jedoch auf die mittelfristig relevante Hürde, bestehend unter anderem aus der fallenden 200-Tage-Linie und der Abwärtstrendlinie vom Juni-Hoch. Ein dynamischer Anstieg über 1.809 USD würde das technische Bild weiter aufhellen und die horizontale Widerstandszone bei 1.834 USD sowie die längerfristige Abwärtstrendlinie bei aktuell 1.876 USD als mögliche Ziele in den Blick rücken. Nächste Supportbereiche lauten 1.777/1.781 USD und 1.746 USD. Darunter müsste ein erneuter Kursrutsch in Richtung 1.722 USD und 1.661-1.677 USD eingeplant werden.