Am deutschen Aktienmarkt waren am Donnerstag klar die Käufer am Ruder. Für Rückenwind sorgten sinkende Anleiherenditen, eine freundliche Wall Street, eine positiv startende US-Berichtssaison sowie erfreuliche Konjunkturdaten aus den USA. Der DAX sprang vor diesem Hintergrund um 1,39 Prozent nach oben auf ein 2-Wochen-Hoch bei 15.463 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 1,22 und 1,69 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 80 Gewinner und 14 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance endeten lediglich Versorger (-0,54%) im Minus. Am stärksten gesucht waren Softwaretitel (+2,65%) und Technologieaktien (+2,50%). Auch mit den konjunktursensiblen Sektoren Industrie (+1,89%) und Automobile (+1,45%) ging es kräftig aufwärts. Siemens haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 3,05 Prozent. SAP und Infineon folgten mit Aufschlägen von 2,85 und 2,70 Prozent. HelloFresh kletterte nach der Bekanntgabe eines Zukaufs in Italien um 2,42 Prozent. Nach der Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe gewann adidas 1,58 Prozent hinzu. Deutsche Börse gab als Schlusslicht um 1,02 Prozent nach.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 1,55 Prozent bei 34.913 Punkten aus dem Handel. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,88 Prozent nach oben auf 15.052 Zähler. Der Aufschwung war breit angelegt. 74 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. Es gab 156 neue 52-Wochen-Hochs und 23 Tiefs. Alle Sektorenindizes wiesen kräftige Aufschläge auf. Am deutlichsten fielen diese bei Rohstoffwerten (+2,43%) und Technologiewerten (+2,25%) aus. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um vier Basispunkte auf 1,52 Prozent nach und setzte damit den Rückgang der beiden Vortage vom erreichten Mehrmonatshoch (1,63) fort.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,95 Prozent fester bei 197,67 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,41 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.529) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA. Vor allem die Einzelhandelsumsätze, der Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan und der Empire State Manufacturing Index könnten dabei Impulse liefern. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Goldman Sachs. Hugo Boss hatte bereits gestern Abend erfreuliche Umsatzzahlen für das vergangene Quartal präsentiert und zudem die Jahresprognose angehoben. Nachbörslich notierte das Papier des Modekonzerns rund 3,2 Prozent fester. Autowerte stehen aufgrund der Pkw-Neuzulassungszahlen für die Eurozone im Fokus.