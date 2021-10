Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (WKN: 801900) hatte sich im Rahmen des Corona-Crashs vom im Februar 2020 bei 15,74 EUR markierten Allzeithoch bis auf ein im Mai 2020 bei 4,95 EUR verzeichneten Allzeittief verbilligt. Darüber konnte der Wert einen Doppelboden ausbilden und bis auf ein im April dieses Jahres gesehenes Rallyhoch bei 10,56 EUR vorstoßen. Seither befindet sich das Papier in einer Seitwärtskorrektur oberhalb des Korrekturtiefs bei 8,00 EUR. Zuletzt konsolidierte es in einer mehrtägigen Range knapp unterhalb der oberen Begrenzung der Handelsspanne. Am Freitag schloss der Wert dabei am Konsolidierungshoch. Das Volumen und die Momentumindikatoren signalisieren eine nun anstehende ernsthafte Attacke auf die Hürde bei 10,56 EUR. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch darüber, würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen Mittelfrist-Zielen bei 11,25 EUR, 11,53/11,62 EUR und 12,11/12,14 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über nächste Supportbereiche bei 10,05/10,07 EUR, 9,85/9,90 EUR und 9,51/9,66 EUR. Kritisch für das mittelfristige Zeitfenster ist die Unterstützungszone bei 8,95/9,23 EUR.