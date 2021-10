Die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx (WKN: TLX100) bewegt sich ausgehend vom im März 2020 bei 21,42 EUR verzeichneten Mehrjahrestief in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie nach dem Erreichen eines Rallyhochs bei 39,04 EUR einen dreiwelligen Rücksetzer an die als Unterstützung fungierende 100-Tage-Linie vollzogen und war anschließend wieder nach oben durchgestartet. Der am Freitag erfolgte Ausbruch auf ein neues Jahreshoch wurde im gestrigen Handel mit Anschlussgewinnen bestätigt. Als mögliche nächste Ziel- und Widerstandszone darf nun der Bereich 39,83-40,20 EUR gelten. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde weiteres Potenzial in Richtung zunächst 40,84/40,96 EUR und eventuell 41,96-42,61 EUR signalisieren. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone würde schließlich perspektivisch das aus dem Februar 2020 stammende Rekordhoch bei 48,38 EUR wieder in den Fokus rücken. Nächste Unterstützungen im Fall eines Rücksetzers lassen sich aktuell bei 38,00-38,18 EUR, 37,56 EUR und 36,59/36,90 EUR ausmachen.