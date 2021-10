Der deutsche Aktienmarkt gönnte sich zum Wochenstart eine Verschnaufpause nach der kräftigen Rally der Vorwoche. Belastend wirkten vor allem enttäuschend schwach ausgefallene Konjunkturdaten aus China. Der DAX schloss 0,72 Prozent tiefer bei 15.474 Punkten. Der TecDAX gab um 0,12 Prozent auf 3.722 Punkte nach. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil um 0,09 Prozent nach oben auf 34.390 Zähler. In den drei Indizes gab es 37 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 67 Prozent. HelloFresh gewann als bester Wert im DAX 1,88 Prozent hinzu. Infineon verbesserte sich dahinter um 1,27 Prozent. Porsche, Covestro und VW gaben als schwächste Titel zwischen 3,18 und 3,37 Prozent nach. Stärkste Sektoren waren Technologie (+0,72%) und Einzelhandel (+0,52%). Die mit Abstand deutlichsten Abgaben waren bei den stark von China abhängigen Automobilwerten (-2,10%) zu beobachten.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial nach schwächer als erwarteten Daten zur Industrieproduktion zur Schlussglocke 0,10 Prozent tiefer bei 35.259 Punkten. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es hingegen um 1,01 Prozent nach oben auf 15.301 Punkte. Er überquerte damit die 50-Tage-Linie und markierte ein 4-Wochen-Hoch. An der NYSE gab es 1.598 Gewinner und 1.699 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich in etwa die Waage. 141 neuen 52-Wochen-Hochs standen 47 Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektoren-Performance lagen zyklische Konsumwerte (+1,22%) und Technologiewerte (+0,85%) vorne. Schwach tendierten Versorger (-0,96%), HealthCare (-0,68%) und nicht-zyklischer Konsum (-0,59%).

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Stark gesucht waren auch hier vor allem Technologiewerte. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,73 Prozent fester bei 199,76 Punkten. Für den Infotech-Subindex ging es um 1,71 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.517) ein fester Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Baubeginne und Baugenehmigungen in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Börse, Johnson & Johnson, Procter & Gamble und Netflix (nach US-Börsenschluss).