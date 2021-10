Der DAX vollzog im gestrigen Handel einen Rücksetzer von der am Vortag erreichten Hürde in Gestalt der 50-Tage-Linie. Nach einer schwachen Eröffnung rutschte er weiter südwärts bis in den Unterstützungsbereich der überwundenen Abwärtstrendlinie vom am 6. September markierten Zwischenhoch. Ausgehend vom Tagestief bei 15.416 Punkten, kam es im späten Handel zu einer Gegenreaktion. Der Index schloss bei 15.474 Punkten.