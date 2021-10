Die Aktie der Software AG (WKN: A2GS40) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 21,60 EUR im März 2020 eine dynamische Rally bis auf ein im September 2020 markiertes 2-Jahres-Hoch bei 44,50 EUR gezeigt. Es folgte eine mehrwöchige Abwärtskorrektur bis auf 30,20 EUR. Dort übernahmen die Bullen wieder im mittelfristigen Zeitfenster das Ruder. Der entsprechende Aufwärtstrend führte die Notierung bis auf 44,00 EUR hinauf, bevor schließlich vor wenigen Wochen ein korrektiver Abwärtstrend startete. In Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen sackte das Papier im gestrigen Handel auf ein neues Korrekturtief ab. Es verzeichnete intraday ein 4-Monats-Tief bei 35,44 EUR, bevor eine deutliche Erholung einsetzte. Kurzfristig kritisch ist nun der Widerstand bei 37,69/37,78 EUR. Dort befinden sich die gestern verletzte 200-Tage-Linie sowie das letzte Reaktionstief. Eine dynamische Rückeroberung dieser Hürde in den kommenden Handelstagen per Tagesschluss würde für eine kräftigere Erholung in Richtung 39,30-40,21 EUR sprechen. Um ein prozyklisches Signal für ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur zu erhalten, bedarf es jedoch zusätzlich der Überwindung der massiven Widerstandszone 40,86-41,68 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächste relevante Supportbereiche bei 35,32/35,44 EUR und aktuell 34,34 EUR (mittelfristige Aufwärtstrendlinie). Solange die letztgenannte Unterstützung nicht nachhaltig unterboten wird, bleibt der dominante Aufwärtstrend ungefährdet. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb des Reaktionstiefs vom Mai bei 32,44 EUR.