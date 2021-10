Nächste Unterstützungen:

15.457

15.416

15.375

Nächste Widerstände:

15.528

15.568-15.639

15.704

An der technischen Ausgangslage ergaben sich gegenüber dem Vortag keine relevanten Veränderungen. Der Index konsolidiert die jüngste Rally im Rahmen eines (bislang) klassischen Pullbacks an die am Freitag überwundene Abwärtstrendlinie. Das ganz kurzfristige technische Bias ist neutral. Ein Break über den aktuellen Widerstand bei 15.528 Punkten per Stundenschluss würde einen erneuten Anstieg an die bedeutendere Hürde bei aktuell 15.568-15.639 Punkten indizieren. Mit einem Anstieg über den darüber befindlichen Widerstand bei 15.704 Punkten würde schließlich der korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch gebrochen. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 15.457 Punkten. Darunter entstünde bereits ein Warnsignal für den möglichen Beginn einer zweiten Abwärtswelle vom Hoch bei 15.599 Punkten. Bestätigt würde dieses Szenario unterhalb von 15.416 Punkten mit möglichen nächsten Zielen bei 15.375 Punkten und 15.302-15.345 Punkten. Deutlicher eintrüben würde sich das technische Bild erst unterhalb der Marken 15.268 Punkte und 15.221 Punkte.