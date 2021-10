Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex (WKN: A0D655) war ausgehend vom im Jahr 2015 bei 33,90 EUR markierten Mehrjahreshoch bis auf ein im März 2020 verzeichnetes Tief bei 5,55 EUR gefallen. Die anschließende Rally beförderte sie bis zum 6. April des laufenden Jahres auf ein Hoch bei 29,20 EUR. Seither orientierte sich der Wert wieder mittelfristig südwärts. Mit Blick auf das kurzfristige Zeitfenster leitete eine Hammer-Kerze am 6. Oktober ausgehend vom Tief bei 12,64 EUR eine Erholungsrally ein. Mit dem Bruch der Abwärtstrendlinie am vergangenen Freitag und der gestern erfolgten dynamischen Überwindung der zuletzt deckelnden 50-Tage-Linie hellte sich das kurz- bis mittelfristige technische Bild auf. Zur Bestätigung einer mittelfristig relevanten Bodenbildung bedarf es nun noch der Herausnahme der nächsten Widerstandszone 16,11-16,25 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würden weitere Kursavancen in Richtung 16,90 EUR, 18,20 EUR und eventuell 18,94-19,81 EUR möglich. Erst darüber käme es zu einer Verbesserung auch des übergeordneten Chartbildes. Unterstützt ist der Wert aktuell bei 14,56/15,16 EUR. Ein Tagesschluss darunter wäre kurzfristig bearish zu werten und könnte die Notierung zeitnah erneut in Richtung 13,66/13,90 EUR oder 12,64/12,99 EUR drücken.