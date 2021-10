Die Aktie des Biotechnologie- und Diagnostikunternehmens Qiagen (WKN: A2DKCH) bewegt sich ausgehend vom letzten zyklischen Tief im Oktober 2019 bei 22,54 EUR in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Eine ausgeprägte Seitwärtskorrektur in Gestalt eines symmetrischen Dreiecks konnte im August nach oben aufgelöst werden. Der Anteilsschein verzeichnete am 6. September ein Dekaden-Hoch bei 48,05 EUR, bevor er erneut in den Korrekturmodus überschwenkte. Der dreiwellige Rücksetzer führte die Notierung bis knapp über die 200-Tage-Linie zurück. Nach der Ausbildung eines Korrekturtiefs bei 43,06 EUR am 4. Oktober orientiert sich der Wert wieder nordwärts. Im gestrigen Handel überwand er die 50-Tage-Linie und attackiert nun die korrektive Abwärtstrendlinie vom September-Hoch bei aktuell 45,96 EUR. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch über diese Hürde per Tagesschluss, würde ein mögliches Ende der mittelfristigen Korrektur signalisiert. Nächste potenzielle Ziele und Widerstände bei 46,95/47,29 EUR und 48,05/48,50 EUR könnten im Erfolgsfall zeitnah angesteuert werden. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die übergeordnete Hausse bestätigen mit möglichen Zielen bei 51,13 EUR, 53,00/53,72 EUR und 56,70 EUR. Kurzfristig relevanter Support im Falle eines Rücksetzers befindet sich aktuell bei 44,21-44,61 EUR. Darunter müsste ein Test der mittelfristig kritischen Unterstützungszone bei aktuell 42,81-43,06 EUR eingeplant werden.