Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,32 Prozent tiefer bei 15.473 Punkten. MDAX und TecDAX verzeichneten hingegen Aufschläge von 0,51 und 0,82 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 51 Gewinner und 44 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 65 Prozent. Stärkste Sektoren waren Konsum (+1,65%), Pharma & HealthCare (+1,14%) und Technologie (+0,76%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Software (-2,21%), Industrie (-1,11%) und Chemie (-0,66%). Sartorius haussierte an der DAX-Spitze um 4,29 Prozent und konnte damit die 50-Tage-Linie überwinden. Die Aktie profitierte nach den am Vortag vorgelegten Geschäftszahlen von positiven Analystenurteilen. SAP büßte als Schlusslicht im Leitindex 3,21 Prozent ein. Die Anleger reagierten damit auf zurückhaltende Äußerungen zum Lizenzgeschäft auf der Telefonkonferenz.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial nahezu unverändert bei 35.603 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 zog derweil um 0,65 Prozent auf 4.550 Zähler an. An der NYSE gab es 1.547 Gewinner und 1.735 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog deutlich mit 62 Prozent. Es gab 169 neue 52-Wochen-Hochs (u.a. Unitedhealth, Bank of America und Home Depot) und 14 Tiefs. Stärkste Sektoren waren zyklischer Konsum (+1,47%) und HealthCare (+0,41%). Am schwächsten präsentierten sich Energiewerte (-1,85%) mit nachgebenden Ölpreisen. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich nach dem zwischenzeitlichen Erreichen eines Mehrjahreshochs um 0,97 Prozent auf 82,61 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf ein 5-Monats-Hoch bei 1,68 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,32 Prozent fester bei 200,44 Punkten. Die Aktie des angeschlagenen Immobilienentwicklers Evergrande stieg in Hongkong um rund 3,5 Prozent nach Berichten, dass der Konzern eine Zinszahlung auf eine Dollar-Anleihe geleistet hat. Der S&P Future notierte zuletzt 0,17 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.523) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Oktober-Einkaufsmanagerindizes von Markit für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Air Liquide, Renault, Honeywell und American Express. Gestern nach der Schlussglocke legten Intel (nachbörslich: -8,75%) und Snap Inc. (nachbörslich: -21,53%) ihre Quartalszahlen vor, die von den Anlegern im nachbörslichen Handel mit kräftigen Kursverlusten quittiert wurden.