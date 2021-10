Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR, konnte sie bis auf ein Mitte September erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 38,50 EUR zulegen, bevor sie in den Korrekturmodus überging. Der dreiwellige Abschwung führte die Notierung auf die steigende 200-Tage-Linie zurück. Vom dort am 4. Oktober bei 33,96 EUR ausgebildeten Korrekturtief aus betrachtet, befinden sich die Bullen wieder in allen Zeitebenen am Ruder. Am Freitag gelang schließlich der Ausbruch über den September-Gipfel auf ein neues Dekadenhoch. Im Rahmen des damit bestätigten übergeordneten Bullenmarktes lassen sich nächste potenzielle Ausdehnungsziele bei 39,35 EUR, 39,73 EUR und 40,18/40,23 EUR ausmachen. Darüber befinden sich relevante Ziel-Marken bei 41,31 EUR, 41,95 EUR, 43,04 EUR und 44,82 EUR. Unterstützt ist der Wert aktuell bei 37,23 EUR und 36,08-36,33 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone wäre kurzfristig bearish. Ein Pullback in Richtung der mittelfristig relevanten Auffangbereiche bei 34,37-35,00 EUR und 33,96 EUR würde in diesem Fall nicht überraschen.