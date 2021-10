Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich trotz gesunkener Einkaufsmanagerindizes freundlich ins Wochenende. Der DAX kletterte um 0,45 Prozent auf 15.543 Punkte. Auf Wochensicht gab er dennoch um 0,29 Prozent nach. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Zugewinne von 0,31 und 0,42 Prozent und konnten im Wochenvergleich um 1,36 respektive 1,88 Prozent ansteigen. In den drei Indizes gab es 60 Gewinner und 35 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich dabei die Waage. Stärkste Sektoren waren Technologie (+1,48%) und Automobile (+1,11%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-1,46%) und Telekommunikationsaktien (-0,56%). Volkswagen haussierte an der DAX-Spitze um 2,24 Prozent. Infineon und BMW folgten mit Aufschlägen von 1,81 und 1,72 Prozent. Porsche notierte 1,42 Prozent fester. Ein Medienbericht hatte erneut Fantasie im Hinblick auf ein mögliches IPO bei der Sportwagenschmiede geschürt. Delivery Hero und Zalando verloren als schwächste Werte im Leitindex 3,70 beziehungsweise 1,48 Prozent.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,20 Prozent auf 35.677 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte derweil belastet von falkenhaften Tönen von Fed-Chairman Jerome Powell um 0,86 Prozent auf 15.355 Zähler ab. Dieser hatte erneut den Beginn des Ausstiegs aus der ultralockeren Geldpolitik signalisiert. Zudem enttäuschten Intel und Snap mit ihren Quartalsberichten. An der NYSE gab es 1.673 Gewinner und 1.615 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. 207 neuen 52-Wochen-Hochs standen 22 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab nach dem jüngsten Höhenflug auf ein 5-Monats-Hoch um zwei Basispunkte auf 1,66 Prozent nach. Gold stieg an der Comex um 0,81 Prozent auf 1.796 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,53 Prozent auf ein Mehrjahreshoch bei 83,76 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Technologiewerte neigten besonders zur Schwäche, während Energiewerte von den steigenden Ölpreisen nach oben gezogen wurden. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.566) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf den ifo-Geschäftsklimaindex für den Oktober. Experten erwarten eine Fortsetzung des Abwärtstrends der letzten Monate (Konsensschätzung: 98,0 nach zuvor 98,8). Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Atoss Software und Michelin. Nach US-Börsenschluss legt Facebook seine Quartalszahlen vor. Bank-Aktien könnten Impulse von der am Morgen vorgelegten Bilanz des Bank-Riesen HSBC Holdings erhalten.