Nächste Unterstützungen:

15.470-15.533

15.388/15.407

15.302-15.349

Nächste Widerstände:

15.564-15.615

15.704

15.792/15.827

Die kurzfristige Ausgangslage bleibt neutral zu werten. Der Index konsolidiert den am 6. Oktober bei 14.819 Punkten gestarteten Kursaufschwung an der Hürde der fallenden 50-Tage-Linie. Der mittelfristige Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 16.030 Punkten ist preislich weiterhin intakt. Saisonalität und Sentiment stellen auf mittelfristige Sicht jedoch unterstützende Faktoren dar. Nächste Widerstände lauten 15.564-15.615 Punkte und 15.704 Punkte. Darüber würde der korrektive Abwärtstrend gebrochen, was perspektivisch für einen neuen Anlauf in Richtung des Rekordhochs sprechen würde. Zwischengeschaltete Hürden wären vor allem bei 15.792/15.827 Punkten, 15.919 Punkten und 15.960 Punkten anzusiedeln. Nächste Supportbereiche liegen bei 15.470-15.533 Punkten, 15.388/15.407 Punkten und 15.302-15.349 Punkten. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige technische Bild erst unterhalb der Marken 15.268 Punkte und 15.221 Punkte.