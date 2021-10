Die Aktie der Porsche Automobil Holding (WKN: PAH003) hatte im Rahmen der Rally vom Corona-Crash-Tief bei 28,28 EUR im März 2020 einen dynamischen Kursanstieg bis auf ein im Juni verzeichnetes 13-Jahres-Hoch bei 102,00 EUR gezeigt. Die anschließende Korrekturphase führte zu einem Rücksetzer an das Supportcluster, bestehend aus der steigenden 200-Tage-Linie und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement. Ausgehend vom September-Tief bei 78,46 EUR, strebt das Papier des DAX-Konzerns wieder nordwärts. Es konnte dabei die mittelfristige Abwärtstrendlinie sowie die 50-Tage-Linie aus dem Weg räumen, die zuvor die Kursavancen gedeckelt hatten. Nach einem Pullback an die nun als Unterstützung fungierenden Linien formte die Aktie am Donnerstag eine Bullish-Engulfing-Tageskerze. Im gestrigen Handel stieg der Wert dynamisch und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen auf ein 2-Monats-Hoch. Die technische Ausgangslage bleibt bullish, solange die Supportzone bei 83,96-85,55 EUR nicht unterschritten wird. Potenzielle nächste Hürden und Ziele lassen sich bei 94,56 EUR und 102,00 EUR ausmachen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde das 50%-Retracement der Baisse vom Rekordhoch bei 106,99 EUR in den charttechnischen Fokus rücken.