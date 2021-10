Nächste Unterstützungen:

15.558/15.570

15.500-15.532

15.407/15.420

Nächste Widerstände:

15.619

15.704

15.792/15.827

Mit einem Tagesschluss bei 15.599 Punkten konnte der Index die zuletzt deckelnden gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage knapp überwinden. Eine zeitnahe Fortsetzung der Rally vom am 6. Oktober markierten Korrekturtief bei 14.819 Punkten erscheint damit möglich. Bestätigend hierfür wäre ein Stundenschluss oberhalb der Marke von 15.619 Punkten zu werten. Darüber würde die kritische Hürde bei 15.704 Punkten in den Fokus rücken, deren Überwindung den korrektiven Abwärtstrend vom Rekordhoch (16.030) brechen würde. Im Erfolgsfall lauten nächste Zielbereiche und Widerstände auf dem Weg zur Bestmarke 15.792/15.827 Punkte, 15.870 Punkte, 15.919 Punkte und 15.960 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 15.558/15.570 Punkten und 15.500-15.532 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone (Stundenschlusskursbasis) würde das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben und einen Rücksetzer in Richtung zunächst 15.407/15.420 Punkte wahrscheinlich machen.