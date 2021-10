Die Aktie von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) bewegt sich ausgehend vom im Januar bei 34,48 EUR markierten Rekordhoch in einem intakten Abwärtstrend. Der am 6. Oktober gesehene Rutsch unter das Juli-Tief (21,58 EUR) erwies sich jedoch als Bärenfalle. Ausgehend vom Intraday-Tief bei 21,26 EUR, startete eine dynamische Erholungsrally. Im gestrigen Handel hellte sich das kurzfristige Bild weiter auf. Nach einem am Montag erfolgten Pullback an die überwundene 50-Tage-Linie schraubte sich der Wert begleitet von hohem Handelsvolumen mit einer langen bullishen Tageskerze über den zuletzt deckelnden Widerstand der Kurslücke vom 8. September. Im charttechnischen Fokus als nächste Ziel- und Widerstandsregion steht nun die Zone 25,60-25,69 EUR. Deren nachhaltige Überwindung würde formal eine mittelfristige Bodenbildung komplettieren. Die fallende 200-Tage-Linie bei aktuell 26,68 EUR könnte im Rahmen eines kurzfristigen Überschießens zeitnah angesteuert werden. Um ein Signal für ein Ende des übergeordneten Abwärtstrends zu erhalten, bedürfte es einer nachhaltigen Herausnahme des Widerstandsclusters bei derzeit 27,65/27,90 EUR. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei aktuell 23,23-24,02 EUR kurzfristig kritisch. Ein Rutsch darunter würde das technische Bias unmittelbar wieder auf bearish drehen. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 21,26/21,58 EUR wären in diesem Fall zu favorisieren. Darunter entstünden mittelfristige Abwärtsrisiken in Richtung 18,36 EUR. Das Unternehmen wird am 10. November seine Quartalszahlen veröffentlichen.