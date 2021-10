Nächste Unterstützungen:

15.693-15.704

15.619/15.638

15.532-15.586

Nächste Widerstände:

15.781-15.827

15.870

15.919

Der erfolgte Ausbruch bestätigt das kurz- bis mittelfristig bullishe Bias. Auf Basis des Stundencharts gestaltet sich die Situation in den markttechnischen Indikatoren jedoch mittlerweile extrem überkauft. Auch mit Blick auf die in unmittelbarer Rufweite befindliche Hürde der Kurslücke vom 8. September sowie auf bearishe Kerzen in den letzten drei Handelsstunden muss eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine kurzfristige Verschnaufpause unterstellt werden. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 15.693-15.704 Punkten und 15.619/15.638 Punkten ausmachen. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige Bild erst unterhalb der Supportzone bei 15.532-15.586 Punkten. Dann wären fortgesetzte Abgaben in Richtung 15.472 Punkte und 15.407 Punkte und 15.357 Punkte einzuplanen. Ein Break über die aktuelle Hürde bei 15.781-15.827 Punkten per Stundenschluss würde derweil ein bullishes Anschlusssignal senden. Im Fokus bleibt perspektivisch das Rekordhoch bei 16.030 Punkten als primäres Kursziel. Zwischenziele lauten 15.870 Punkte, 15.919 Punkte und 15.960 Punkte.