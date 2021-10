Der Euro-Bund-Future hatte nach dem Erreichen einer langfristig bedeutenden Unterstützungszone im Mai einen dynamischen mittelfristigen Aufwärtstrend etabliert. Dieser beförderte die Notierung im adjustierten Endloskontrakt vom Tief bei 167,11 Punkten bis auf ein am 5. August verzeichnetes Jahreshoch bei 174,78 Punkten. Seither weist der Trend abwärts und der Kontrakt rutschte dabei wieder signifikant unter die 200-Tage-Linie. Eine bullishe Piercing-Line-Kerze triggerte am 22. Oktober ausgehend vom Tief bei 167,84 Punkten eine technische Erholungsbewegung, die im gestrigen Handel deutlich an Dynamik hinzugewann. Mit Blick auf die erreichte Widerstandszone, die sich bis 169,92 Punkte erstreckt, würde ein Rücksetzer in Richtung 168,97-169,27 Punkte nicht überraschen. Solange der Support bei 168,51 Punkten nicht unterschritten wird, bestehen gute Aussichten für eine Ausdehnung der Rally in Richtung der massiven Ziel- und Widerstandszone bei 170,49-170,81 Punkten. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung dieser Zone käme es zu einer Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes. Darunter bleibt der übergeordnete Abwärtstrend dominant mit Abwärtsrisiken in Richtung 166,06-167,11 Punkte. Entsprechende Anschlussverkaufssignale entstünden mit einer Verletzung der Marken 168,51 Punkte und 167,84 Punkte.