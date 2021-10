Nächste Unterstützungen:

15.619/15.629

15.563

15.532

Nächste Widerstände:

15.704/15.724

15.781/15.792

15.827

Der Index testete im Tief erfolgreich das Supportcluster, bestehend aus der Kurslücke vom Dienstag und der Aufwärtstrendlinie vom Oktober-Tief. Mit Blick auf die vorbörsliche Indikation dürfte heute ein erneuter Test anstehen. Ein signifikanter Rutsch unter 15.619 Punkte, insbesondere per Stundenschluss, würde für weitere Abgaben in Richtung 15.563 Punkte, 15.532 Punkte und eventuell 15.372/15.407 Punkte sprechen. Mit Blick auf die Oberseite ist heute die Widerstandszone 15.704/15.724 Punkte relevant. Darüber würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 15.781/15.792 Punkte und 15.827 Punkte möglich. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Marke würde schließlich ein bullishes Anschlusssignal im Rahmen des mittelfristigen Erholungstrends senden. Im Fokus bleibt perspektivisch das Rekordhoch bei 16.030 Punkten als primäres Kursziel. Zwischenziele lauten 15.870 Punkte, 15.919 Punkte und 15.960 Punkte.