Die Aktie des größten europäischen Softwarekonzerns SAP (WKN: 716460) befindet sich ausgehend vom im November vergangenen Jahres verzeichneten 8-Monats-Tief bei 89,93 EUR in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 9-Monats-Hochs knapp über der Marke von 127 EUR im Juli startete der Wert an der dort befindlichen Widerstandsregion eine Korrekturphase. Zuletzt hatte er eine enge Handelsspanne an dieser Hürde etabliert. Im gestrigen Handel schraubte sich der Anteilsschein schließlich begleitet von hohem Handelsvolumen bis auf ein neues Rallyhoch bei 128,48 EUR hinauf. Kann sich die Aktie per Tagesschluss oberhalb der Marke von 127,36 EUR halten, bleibt das Chartbild unmittelbar bullish. Als mögliche nächste Kursziele und Widerstände fungieren die Bereiche 129,60 EUR, 131,89 EUR und 135,62 EUR. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Marke würde das im vergangenen Jahr markierte Allzeithoch bei 143,32 EUR wieder in den charttechnischen Fokus rücken. Zu einer deutlichen Eintrübung der technischen Ausgangslage im kurzfristigen Zeitfenster käme es mit einem Rutsch unter die Supportzone bei 122,44-123,60 EUR. In diesem Fall würde eine mögliche Abwärtskorrektur in Richtung 119/120 EUR und 114,69/115,18 EUR signalisiert.