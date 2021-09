Diese Analyse wurde am 01.09.2021 um 08:28 Uhr erstellt.

Der DAX befand sich gestern zunächst in der Hand der Bullen. Er übersprang in der ersten Handelsstunde die Eindämmungslinie vom Rekordhoch und konnte nach der Überwindung des Zwischenhochs vom 25. August bei 15.933 Punkten bis auf ein 3-Wochen-Hoch bei 16.007 Punkten vorstoßen. Ein bearisher Doji im Stundenchart beendete am späten Vormittag die Rally und leitete einen dynamischen Abverkauf bis auf ein Tief bei 15.762 Punkten ein. Dort drehte der Index im späten Geschäft nordwärts und formte auf der dort befindlichen kurzfristigen Aufwärtstrendlinie einen bullishen Morning Star.