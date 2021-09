Die Covestro-Aktie (WKN: 606214) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 95,78 EUR im Januar 2018 einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Den Tiefpunkt der Baisse sah sie im März 2020 bei 23,54 EUR. Ausgehend von diesem Rekordtief, startete ein Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 63,24 EUR im März ging der Anteilsschein des Kunststoffherstellers in eine Korrekturphase über. Im Bereich der steigenden 200-Tage-Linie konnte der Wert im Juni ein Korrekturtief bei 51,38 EUR ausbilden. Ein Mitte August gesehener Rutsch unter diese Durchschnittslinie erwies sich als Bärenfalle. Die Notierung konnte sie mit dem jüngsten Kursschub zurückerobern. Um ein prozyklisches Signal für ein mögliches Ende der mehrmonatigen Abwärtskorrektur zu erhalten, bedarf es jedoch noch der nachhaltigen Überwindung der aktuellen horizontalen Widerstandszone bei 57,42-57,82 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würden weitere Kursgewinne in Richtung 59,56 EUR und 63,24 EUR winken. Sollte das Papier hingegen per Tagesschluss unter den aktuellen Supportbereich bei 54,62-55,17 EUR rutschen, würde eine zeitnahe Fortsetzung der übergeordneten Rally unwahrscheinlich und es wäre eine zeitliche und eventuell auch preisliche Ausdehnung der Korrekturphase zu favorisieren mit potenziellen nächsten Unterstützungen bei 51,38/52,18 EUR und 50,00 EUR. Darunter würde die langfristig relevante und massive Supportzone bei 47,55-48,16 EUR in den charttechnischen Fokus rücken.