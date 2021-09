Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag moderat aufwärts. Die Anleger blieben im Vorfeld der wichtigen heute anstehenden US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig. Ein explosiver Anstieg der Erzeugerpreise in der Eurozone im Juli um 12,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Konsensschätzung: 11,0% nach zuvor 10,2%) wirkte sich nicht belastend aus. Der DAX schloss 0,10 Prozent fester bei 15.841 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,25 und 0,38 Prozent. In den drei Indizes gab es 60 Gewinner und 36 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren vor allem Technologiewerte (+1,48%) und Einzelhandelswerte (+1,22%) gesucht. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Software (-1,19%) und Immobilien (-1,01%). Covestro zog an der DAX-Spitze gestützt von einem positiven Analystenkommentar um 3,30 Prozent an. Siemens und Infineon rückten dahinter um 1,78 und 1,60 Prozent vor. Vonovia sackte am Indexende um 1,81 Prozent ab.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,37 Prozent auf 35.444 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 notierte 0,04 Prozent tiefer bei 15.604 Zählern. 62 Prozent der Werte an der NYSE konnten zur Schlussglocke zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 65 Prozent. Es gab 251 neue 52-Wochen-Hochs und 18 Tiefs. Kräftig aufwärts tendierten Energiewerte mit deutlich anziehenden Ölpreisen. Daneben waren vor allem Industriewerte und HealthCare gesucht. Zur Schwäche neigten Kommunikationsdienstleister. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg um 0,29 Prozent auf ein 4-Wochen-Hoch bei 1,1874 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,44 Prozent fester bei 204,11 Punkten. Für den Nikkei 225 ging es deutlich aufwärts (+1,98%) nach der Nachricht, dass der japanische Premierminister Suga zurücktreten wird. Der S&P Future notierte zuletzt 0,21 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.839) ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den August. Experten erwarten im Schnitt einen Anstieg der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft um 720.000 (Juli: +943.000) bei einer Arbeitslosenquote von 5,2 Prozent (Juli: 5,4%). Daneben könnten sich Impulse von den Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA ergeben.