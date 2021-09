Nächste Unterstützungen:

15.762-15.816

15.702

15.622-15.656

Nächste Widerstände:

15.845-15.875

15.912

15.982-16.030

Der Index befindet sich in der Mitte der Handelsspanne der vergangenen Wochen oberhalb des Korrekturtiefs bei 15.622 Punkten und unterhalb des Rekordhochs bei 16.030 Punkten und zeigt dabei eine abwartende Haltung. Ein zeitnaher Anstieg der Volatilität wäre alles andere als überraschend. Mit Blick auf den Stundenchart bleibt die Supportzone bei aktuell 15.762-15.816 Punkten kurzfristig kritisch. Eine nachhaltige Verletzung per Stundenschluss würde ein deutliches Warnsignal für eine anstehende Schwächephase liefern. Nächste mögliche Auffangbereiche lauten dann 15.702 Punkte und 15.622-15.656 Punkte. Unterhalb von 15.622 Punkten wäre schließlich eine ausgedehnte Abwärtskorrektur mit Kurs auf 15.400/15.500 Punkte und 15.049/15.092 Punkte einzuplanen. Nächste Widerstände lauten 15.845-15.875 Punkte und 15.912 Punkte. Darüber (Stundenschlusskursbasis) wäre ein erneuter Vorstoß in Richtung 15.982-16.030 Punkte zu erwarten.