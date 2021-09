Die Aktie von Eckert & Ziegler (WKN: 565970) gehört zu den deutschen Werten mit der höchsten relativen Stärke. Seit Jahresbeginn konnte das Papier bereits um rund 194 Prozent zulegen. Zuletzt war die Notierung nach dem Markieren eines neuen Rekordhochs bei 131,00 EUR Mitte August in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Die steigende 50-Tage-Linie fungierte dabei als wirksamer Support. Ausgehend vom in der Vorwoche verzeichneten Konsolidierungstief bei 112,50 EUR, bewegt sich der Anteilschein wieder nordwärts. Eine zweitägige Verschnaufpause knapp unterhalb des Rekordhochs wurde schließlich im gestrigen Handel beendet. Die Aktie schraubte sich dynamisch auf eine neue historische Bestmarke bei 134,90 EUR hinauf. Potenzielle nächste Kursziele und Hürden befinden sich bei 136,03 EUR, 138,07 EUR und 142,43 EUR. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 149,50 EUR möglich. Das kurzfristige technische Bias bleibt unmittelbar bullish, solange der Support bei 126,00-126,70 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre eine ausgedehnte Seitwärtskonsolidierung oberhalb des Tiefs bei 112,50 EUR zu favorisieren.