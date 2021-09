Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent bewegt sich ausgehend vom Corona-Crash-Tief im April 2020 in einem intakten zyklischen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 77,84 USD am 6. Juli startete eine Korrekturphase. Im Bereich der Rückkehrlinie des korrektiven Abwärtstrendkanals bildete die Notierung das bisherige Korrekturtief bei 64,58 USD aus. Die hier initiierte Erholungsrally traf auf ein Widerstandscluster in Gestalt der Abwärtstrendlinie und der 50-Tage-Linie. Der Versuch aus der darunter etablierten mehrtägigen Stauzone nach oben auszubrechen misslang. Nach einem Vorstoß bis auf ein Erholungshoch bei 73,67 USD am Freitag meldeten sich die Bären zu Wort und drückten den Kurs wieder unter das Cluster bei aktuell 72,35/72,49 USD. Aufgrund des gesehenen Fehlausbruches besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Test der unteren Begrenzung der kurzfristigen Range bei 70,40 USD. Erst mit einem nachhaltigen Rutsch darunter würde jedoch ein erstes prozyklisches Indiz für eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends generiert. In diesem Fall wäre ein erneutes Ausloten der bedeutenderen Supportzone bei 64,58/65,00 USD zu favorisieren. Mit Blick auf die Oberseite dient das Hoch bei 73,67 USD als bullishe Triggermarke. Ein signifikanter Anstieg darüber würde ein mögliches Ende der mittelfristigen Abwärtskorrektur signalisieren mit nächsten potenziellen Zielen bei 75,65 USD und 77,00/77,84 USD.