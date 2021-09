Nächste Unterstützungen:

15.690-15.702

15.656

15.601/15.622

Nächste Widerstände:

15.807-15.875

15.912

15.982-16.030

Der Index drehte am Tagestief wie bereits am 19./20. August an der als Unterstützung wirkenden 50-Tage-Linie nach oben. Am übergeordneten Chartbild ergeben sich keine Veränderungen. Seit Wochen pendelt der DAX seitwärts in einer Handelsspanne unterhalb des Rekordhochsbei 16.030 Punkten und oberhalb des Reaktionstiefs bei 15.622 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch per Tagesschluss auf der Oberseite würde eine Fortsetzung des primären Aufwärtstrends in Richtung 16.102 Punkte, 16.186/16.200 Punkte und 16.282 Punkte signalisieren. Mit Blick auf den Intradaychart verfügt der Index über eine nächste solide Widerstandszone bei 15.807-15.875 Punkten. Erst mit einem signifikanten Anstieg darüber per Stundenschluss erhielten die Bullen einen charttechnischen Vorteil im ganz kurzfristigen Zeitfenster mit nächsten möglichen Zielen bei 15.912 Punkten und 15.982-16.030 Punkten. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.690-15.702 Punkten würde hingegen zunächst für weitere Abgaben in Richtung 15.656 Punkte und 15.601/15.622 Punkte sprechen. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben mit möglichen Zielen bei 15.424-15.444 Punkten und 15.049/15.092 Punkten.