Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Die nach dem Corona-Crash beim Dekadentief im März 2020 bei 53,19 EUR gestartete dynamische Rally hatte das Papier des Industriekonzerns im Dezember über die Kursspitzen aus den Jahren 2000 und 2017 auf neue Rekordstände befördert. Zuletzt war die Notierung im April nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 145,96 EUR in den Korrekturmodus übergegangen. Im Bereich eines wichtigen Supportclusters bildete der Wert am 19. Juli bei 124,96 EUR das Korrekturtief aus und orientierte sich seither wieder nordwärts. Eine knapp unterhalb der alten Bestmarke etablierte Konsolidierung in Gestalt einer mehrwöchigen Stauzone konnte der Wert schließlich im gestrigen Handel dynamisch nach oben verlassen und dabei zugleich ein neues Allzeithoch markieren. Im Rahmen des damit bestätigten primären Aufwärtstrends lassen sich nächste potenzielle Kursziele bei 148,23 EUR, 150,84/151,67 EUR und 153,98 EUR ausmachen. Darüber würden mögliche Ausdehnungsziele bei 158,94 EUR, 162,62 EUR und 166,96 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite sollten mögliche Rücksetzer idealerweise spätestens im Bereich 142,76-144,00 EUR auf Unterstützung treffen, um das bullishe Bild nicht zu trüben. Negiert würde die derzeit konstruktive Ausgangslage erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Supportzone bei 137,16-138,22 EUR.