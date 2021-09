Nächste Unterstützungen:

15.890/15.896

15.841-15.865

15.793/15.796

Nächste Widerstände:

15.960

15.982-16.030

16.102

Die Bullen verfügen kurzfristig weiter über den technischen Vorteil. Im Visier steht nun die Ziel- und Widerstandszone bei 15.982-16.030 Punkten, die nach oben durch das Rekordhoch begrenzt wird. Ein nachhaltiger Ausbruch per Tagesschluss würde eine Fortsetzung des primären Aufwärtstrends in Richtung 16.102 Punkte, 16.186/16.200 Punkte und 16.282 Punkte signalisieren. Nächste Unterstützungen liegen heute bei 15.890/15.896 Punkten und 15.841-15.865 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde das kurzfristige Chartbild eintrüben und Abwärtsrisiken in Richtung 15.793/15.796 Punkte und 15.690-15.702 Punkte mit sich bringen.