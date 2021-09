Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert im Juli ein neues Allzeithoch bei 105,90 EUR markiert. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Februar (103,25 EUR) erwies sich jedoch als Fehlausbruch. Der Anteilsschein fiel bereits einen Tag später wieder signifikant unter dieses Kursniveau zurück und startete eine Korrekturphase. Dabei erwies sich die 200-Tage-Linie erneut als wirksame Auffangregion. Die dort am 5. August über dem Korrekturtief bei 88,16 EUR bei hohem Volumen geformte Doji-Kerze bildete den Ausgangspunkt für einen Erholungstrend. Zuletzt traf die Notierung knapp unter der 50-Tage-Linie auf den Widerstand der Kurslücke bei 96,00 EUR und pendelte zwei Wochen lang seitwärts. Im gestrigen Handel gelang schließlich der dynamische Ausbruch des DAX-Aufsteigers auf ein 5-Wochen-Hoch bei 96,98 EUR. Die 50-Tage-Linie konnte dabei per Tagesschluss überwunden werden. Im Rahmen des damit bestätigten Erholungstrends lassen sich potenzielle nächste Kursziele und Widerstände bei 97,03 EUR, 99,12 EUR und 100,20/101,55 EUR ausmachen. Darüber würde das Rekordhoch bei 105,90 EUR bereits wieder in den charttechnischen Fokus rücken mit Zwischenetappe bei 103,05/103,25 EUR. Auf der Unterseite ist die Supportzone bei 92,92-94,04 EUR kurzfristig kritisch. Darunter wäre ein Wiedersehen mit der 200-Tage-Linie bei aktuell 91,61 EUR zu erwarten. Unmittelbar bearishe Signale mit möglichem Ziel bei 78,26/80,20 EUR entstünden unterhalb der Supportmarken 90,76 EUR und 88,16 EUR.