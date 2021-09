Der MDAX der mittelgroßen Werte bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, der im vergangenen Dezember mit einem Ausbruch über das vor dem Corona-Crash markierte Rekordhoch bei 29.438 Punkten bestätigt wurde. Im Mai hatte er knapp oberhalb der Marke von 31.000 Punkten ein Korrekturtief ausgebildet. Seither weist der mittelfristige Trend wieder nordwärts. Mit Blick auf das kurzfristige Zeitfenster etablierte der Index zuletzt unterhalb des jüngst markierten Rekordhochs bei 36.429 Punkten eine seitwärts gerichtete Konsolidierung. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur entwickelt, ist angesichts der extrem überkauften mittel- bis langfristigen Indikatoren, der nachlassenden Schwungkraft der letzten Wochen und Monate sowie der negativen Saisonalität im September erhöht. Eine erste preisliche Bestätigung hierfür wäre in einer nachhaltigen Verletzung des nächsten Supportbereiches bei 35.750-35.827 Punkten per Tagesschluss zu sehen. Ein erstes Warnsignal kann bereits im gestrigen Rutsch unter die zuletzt stützende 20-Tage-Linie erblickt werden. Auch das Volumenverhalten innerhalb der Konsolidierung spricht für kurzfristige Abwärtsrisiken. Mögliche Auffangregionen befinden sich bei 35.332-35.443 Punkten und 35.083/35.157 Punkten. Darunter würde deutlicheres Abwärtspotenzial in Richtung 34.370 Punkte und 33.647-34.000 Punkte indiziert. Ein Anstieg über den aktuellen Ziel- und Widerstandsbereich 36.429-36.519 Punkte würde zunächst eine unmittelbare Ausdehnung der übergeordneten Rally in Richtung 36.683 Punkte nahelegen.