Nächste Unterstützungen:

15.587/15.601

15.493/15.523

15.424-15.444

Nächste Widerstände:

15.690/15.708

15.827-15.843

15.870

Der Kursrutsch führte zu einer Eintrübung des technischen Bildes. Der Index verletzte die zuletzt stützende 50-Tage-Linie sowie das 38,2%-Fibonacci-Retracement signifikant per Tagesschluss und bei hohem Handelsvolumen. Um das bearishe Signal als Fehlausbruch zu entlarven, müssten die Bullen die Notierung wieder dynamisch über die Widerstandszone bei aktuell 15.690/15.708 Punkten befördern. Im Erfolgsfall ergäbe sich Erholungspotenzial in Richtung 15.755 Punkte und 15.827-15.843 Punkte. Ein Stundenschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 15.587/15.601 Punkten würde ein bearishes Anschlusssignal generieren und die Bereiche 15.493/15.523 Punkte und 15.424-15.444 Punkte als nächste potenzielle Auffangregionen in den Fokus rücken. Weitere Unterstützungen lassen sich bei 15.264/15.304 Punkten, 15.049/15.092 Punkten und 14.804-14.845 Punkten ausmachen.