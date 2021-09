Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte im Januar 2018 ein Rekordhoch bei 86,80 EUR markiert und war im Rahmen der anschließenden Baisse bis auf ein im März vergangenen Jahres gesehenes 10-Jahres-Tief bei 30,05 EUR abgestürzt. Seither wies der Trend wieder aufwärts und die Aktie konnte im Juli dieses Jahres schließlich eine neue Bestmarke bei 87,74 EUR verzeichnen. Dieser Ausbruch über das 2018er-Hoch erwies sich indes als nicht nachhaltig. Nach der Ausbildung einer Bearish-Engulfing-Tageskerze schwenkte das Papier in den Korrekturmodus über und notierte am Donnerstag ein 6-Monats-Tief bei 67,84 EUR. Dort startete eine Erholungsrally, die den Wert bis an die nächste Widerstandszone bei 71,70-72,80 EUR führen könnte, wo sich unter anderem die 200-Tage-Linie befindet. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss käme es zu einer Aufhellung des technischen Bildes. Im Erfolgsfall könnte sich der Erholungstrend zunächst in Richtung 74,36 EUR, 75,44/76,00 EUR und eventuell 77,67-80,14 EUR ausdehnen. Nächster Support befindet sich bei 67,84 EUR. Darunter würde eine unmittelbare Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends in Richtung 65,14 EUR indiziert. Weitere Unterstützungen liegen bei 61,00 EUR und 54,72 EUR.