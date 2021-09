Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang die negativen Vorzeichen. Händler verwiesen zur Begründung auf Gewinnmitnahmen und schwache Vorgaben von der Wall Street am Nachmittag. Der DAX schloss 0,08 Prozent tiefer bei 15.610 Punkten. Auf Wochensicht betrug das Minus damit 1,09 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte notierte am Berichtstag 0,07 Prozent schwächer bei 36.092 Punkten. Für den TecDAX ging es derweil um 0,20 Prozent nach oben auf 3.943 Zähler. In den drei Indizes gab es 40 Gewinner und 55 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+1,76%), Industrie (+0,55%) und Automobile (+0,46%). Am schwächsten präsentierten sich Telekommunikationswerte (-2,03%), Immobilienwerte (-0,97%) und Versorger (-0,91%). Fresenius Medical Care (FMC) sackte als Schlusslicht im DAX um 4,81 Prozent auf ein 6-Monats-Tief bei 61,78 EUR ab. Die Aktie litt unter einem negativen Kommentar der US-Bank JPMorgan, die das Papier mit Verweis auf die hohe Sterblichkeit der US-Dialysepatienten auf „Underweight“ herabgestuft hat. Infineon verbesserte sich an der Spitze des Leitindex nachrichtenlos um 1,95 Prozent. Siemens und Daimler legten dahinter um 1,91 beziehungsweise 0,93 Prozent zu.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,77 Prozent tiefer bei 34.608 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 gab ebenfalls um 0,77 Prozent auf 15.441 Zähler nach. Alle Sektorenindizes verbuchten negative Vorzeichen. Am schwächsten tendierten Versorger und Immobilienwerte. 60 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Es gab 110 neue 52-Wochen-Hochs und 31 Tiefs. Apple belegte mit einem kräftigen Abschlag von 3,31 Prozent den letzten Platz im Dow. Hier sorgte ein zu Ungunsten des Tech-Riesen ausgefallenes Urteil im Streit mit Epic Games für schlechte Stimmung unter den Anlegern.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,81 Prozent tiefer bei 204,43 Punkten. Besonders deutlich unter Druck stand der Hang Seng Index. Gegen den Trend ging es an der australischen Börse nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt 0,17 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.627) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt Hannover Rück einen Überblick über die Lage des Rückversicherungsmarktes. Der SAP-Konkurrent Oracle legt nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Die Ölpreise könnten Impulse vom Ölmarkt-Monatsbericht der OPEC erhalten.