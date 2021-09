Nächste Unterstützungen:

15.531/15.538

15.424-15.444

15.264/15.304

Nächste Widerstände:

15.700-15.708

15.755/15.767

15.799-15.827

Die gesehene Erholungsrally stellt bislang lediglich einen klassischen Pullback an die ehemalige Unterstützungszone dar, die nun als Hürde fungiert. Eine weitere Ausdehnung der übergeordneten Abwärtsbewegung vom Rekordhoch bei 16.030 Punkten sollte daher eingeplant werden. Eine erste Bestätigung hierfür wäre in einem Rutsch unter die nächste Unterstützung bei 15.531/15.538 Punkten zu sehen. Darunter würde die Zone 15.424-15.444 Punkte in den charttechnischen Fokus rücken, deren Verletzung ein bearishes Anschlusssignal mit nächsten potenziellen Zielen bei 15.264/15.304 Punkten, 15.049/15.092 Punkten und 14.804-14.845 Punkten generieren würde. Ein dynamischer Anstieg über die Hürde bei 15.700-15.708 Punkten ist erforderlich, damit sich das kurzfristige Chartbild leicht aufhellt. Im Erfolgsfall würde eine weitere Erholungswelle in Richtung zunächst 15.755/15.767 Punkte und eventuell 15.799-15.827 Punkte signalisiert. Erst oberhalb der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) stünde eine unmittelbare Machtübernahme der Bullen im kurzfristigen Zeitfenster auf dem Plan. Dann wäre ein zeitnaher erneuter Angriff an den kritischen Widerstand bei 16.007/16.030 Punkten zu erwarten.