Die BMW-Aktie (WKN: 519000) hatte ausgehend vom im Jahr 2015 verzeichneten Rekordhoch bei 123,75 EUR einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Die Baisse schickte sie im Rahmen von zwei zyklischen Abwärtswellen bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes 10-Jahres-Tief bei 36,59 EUR und damit an das 100%-Projektionsniveau der ersten Welle. Seither arbeitet sich der Anteilsschein des Münchener Autobauers übergeordnet nordwärts. Er konnte dabei die 200-Tage-Linie und die langfristige Abwärtstrendlinie nachhaltig überwinden sowie die langfristig kritische horizontale Widerstandszone bei 75,26-79,38 EUR aus dem Weg räumen. Nach dem Markieren eines 3-Jahres-Hochs bei 96,39 EUR im Juni in unmittelbarer Rufweite vom zyklischen Zwischenhoch vom Januar 2018 (97,50 EUR) schwenkte die Aktie in eine ausgeprägte Korrekturphase ein. Bis auf ein 5-Monats-Tief bei 75,41 EUR sackte der Kurs ab, bevor eine bullishe Doji-Tageskerze am 20. August einen Erholungstrend einleitete. Mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg über die 200-Tage-Linie und die korrektive Abwärtstrendlinie auf ein neues Erholungshoch bei 81,79 EUR wurde eine zweite Erholungswelle bestätigt. Die Aussicht auf weitere Kursavancen im kurzfristigen Zeitfenster ist günstig. Im Fokus als potenzielle Erholungsziele stehen die fallende 50-Tage-Linie bei aktuell 82,16 EUR sowie die Zone 82,81-83,92 EUR. Um das übergeordnete Chartbild deutlich aufzuhellen, bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über die darüber befindliche Hürde bei 85,37-86,00 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über nächste relevante Supportbereiche bei 80,74 EUR und 79,00-79,50 EUR. Mit einer Verletzung der kritischen Unterstützung bei 77,77/78,28 EUR würden die Bären wieder das Ruder übernehmen. Das nächste Kursziel lautet in diesem Fall 75,41 EUR.