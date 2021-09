Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein gemischtes Bild. Während der DAX angetrieben vor allem von haussierenden Aktien aus dem Automobilsektor um 0,58 Prozent auf 15.701 Punkte zulegen konnte, litten MDAX und TecDAX unter teils kräftigen Gewinnmitnahmen bei den DAX-Aufsteigeraktien, die ab der nächsten Woche im Leitindex notieren werden. Die beiden Indizes sackten um 0,81 beziehungsweise 1,92 Prozent ab. Insgesamt gab es in den drei genannten Indizes 50 Gewinner und 46 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog jedoch klar mit 79 Prozent. Stärkste Sektoren waren Automobile (+2,57%), Banken (+2,04%) und Versicherungen (+1,03%). Zur Schwäche neigten vor allem Einzelhandelswerte (-1,79%), Pharma & HealthCare (-1,25%) und Technologie (-0,88%). Daimler sprang an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 3,85 Prozent nach oben, gefolgt von BMW mit einem Aufschlag von 2,98 Prozent. Continental verbesserte sich dahinter bei sehr hohen Umsätzen um 2,92 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch. Hier stützte laut Händlern auch die am Donnerstag anstehende Ausgliederung der Antriebssparte Vitesco. Die Aktie von Delivery Hero hielt mit einem Minus von 1,83 Prozent die rote Laterne im Leitindex.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,75 Prozent fester bei 34.870 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab derweil um 0,04 Prozent auf 15.435 Zähler nach. 60 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. 88 neuen 52-Wochen-Hochs standen 36 Tiefs gegenüber. Kräftig aufwärts tendierte der Energiesektor (+2,87%) mit weiter steigenden Öl- und Gaspreisen. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,42 Prozent auf ein 6-Wochen-Hoch bei 70,71 USD. US-Erdgas haussierte 5,10 Prozent auf 5,19 USD. Seit Jahresbeginn hat der Rohstoff damit bereits um rund 89 Prozent zugelegt. Gold notierte 0,15 Prozent fester bei 1.795 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,32 Prozent fester bei 206,30 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,20 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.711) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die Verbraucherpreisdaten aus den USA. Experten erwarten im Schnitt für den August wie bereits für den Vormonat eine Teuerungsrate von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unternehmensseitig steht Apple mit der Präsentation neuer Produkte im Zentrum des Interesses.