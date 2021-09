Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) hatte im Juli vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 170,15 EUR markiert und schwenkte anschließend in den Korrekturmodus über. Der ausgeprägte Rücksetzer führte die Notierung bis auf 124,85 EUR zurück. Dort startete im November ein mittelfristiger Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Nach dem Erreichen eines Rallyhochs bei 152,65 EUR schwenkte der Wert vor drei Wochen in den Korrekturmodus über. Im gestrigen Handel erreichte er schließlich ein bedeutendes Unterstützungsbündel, welches aus der Aufwärtstrendlinie vom Zwischentief im Juni, der steigenden 200-Tage-Linie und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des Kursschubes vom Juni-Tief resultiert. Dort formte der Anteilsschein eine bullishe Umkehrkerze im Tageschart. Die ausgeprägte Lunte bestätigt Nachfrageüberhang auf dem erreichten Kursniveau. Die Aussicht für eine deutlichere Erholungsbewegung ist daher als günstig zu werten, solange dieser Support bei 139,90-140,73 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Mögliche Erholungsziele lauten 142,70/142,91 EUR und 144,77-145,45 EUR. Darüber würde sich das kurzfristige Chartbild deutlicher aufhellen mit möglichen Zielen bei 147,78 EUR und 149,64/150,10 EUR. Mit einem Break über 152,65 EUR würde schließlich der übergeordnete Aufwärtstrend mit dem noch ausstehenden Kursziel bei 156,12/157,52 EUR bestätigt. Unterhalb von 139,90 EUR wäre hingegen zunächst eine Korrekturausdehnung in Richtung 138,95 EUR und 135,60-137,37 EUR zu erwarten.