Diese Analyse wurde am 16.09.2021 um 08:36 Uhr erstellt.

Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas (WKN: A1EWWW) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Januar 2020 ein Rekordhoch bei 317,45 EUR erreicht. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis auf ein im März 2020 notiertes 3-Jahres-Tief bei 162,20 EUR hinab. Nach einer kräftigen Erholung bis knapp unterhalb des Rekordhochs prägte eine monatelange Range zwischen 252,05 EUR und 306,80 EUR das Kursgeschehen. Der im Juni/Juli dieses Jahres gesehene Ausbruch bis auf ein neues Rekordhoch bei 336,25 EUR erwies sich als kurzlebig. Der seither laufende korrektive Abwärtstrend drückte die Notierung wieder deutlich unter die alte Bestmarke. In den vergangenen beiden Handelstagen trübte sich das Chartbild weiter ein. Bei hohem Handelsvolumen rutschte der Anteilsschein signifikant unter das wichtige Supportcluster, welches unter anderem aus der Kurslücke vom 25. Juni und der 200-Tage-Linie resultierte. Nun attackieren die Bären den noch bedeutenderen Supportbereich bei 284,21/284,95 EUR, bestehend aus dem im Juni ausgebildeten Korrekturtief und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle vom Mai-Tief. Ein nachhaltiger Tagesschluss darunter würde für einen fortgesetzten Abverkauf in Richtung 272 EUR, 261,80 EUR und eventuell 250,20/252,05 EUR sprechen. Mit Blick auf die Oberseite befindet sich nächster relevanter Widerstand bei 291,40-295,87 EUR. Darüber würde ein Vorstoß in Richtung 300-308 EUR möglich. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig zurückerobert wird, bleiben die Bären übergeordnet im Vorteil.