Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR, konnte sie bis auf ein 20-Jahres-Hoch bei 37,31 EUR zulegen, bevor sie im März dieses Jahres in den Korrekturmodus überging. Seit der Ausbildung eines Zwischentiefs bei 30,22 EUR im Juli dominieren die Bullen das mittelfristige Kursgeschehen. Dabei gelang zuletzt der Ausbruch über das März-Hoch. Nach dem Erreichen eines neuen 20-Jahres-Hochs bei 38,50 EUR startete am Mittwoch ein Rücksetzer, der auf Basis des Tagescharts eine bearishe Shooting-Star-Kerze hinterließ. Die kurzfristig negative Aussage der Kerze wurde gestern mit Anschlussverkäufen bestätigt. Per Tagesschluss konnte sich die Notierung jedoch noch knapp oberhalb des nun als Support fungierenden März-Hochs halten. Ein nachhaltiger Rutsch darunter sowie unter das Retracement bei 37,08 EUR würde jedoch eine deutliche Ausdehnung der Verschnaufpause von der übergeordneten Rally nahelegen. Mögliche Auffangregionen befinden sich dann bei 36,20 EUR und 35,34-35,66 EUR. Zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einer Verletzung der Unterstützungszone bei aktuell 34,63-34,91 EUR. Ein Tagesschluss über 38,50 EUR ist zur Erzeugung eines Anschlusskaufsignals erforderlich. Mögliche nächste Kursziele liegen im Erfolgsfall bei 39,35 EUR, 40,18 EUR und 41,95 EUR.