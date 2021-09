Die Aktie des Großküchenausrüsters Rational (WKN: 701080) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Der letzte Kursschub katapultierte das Papier ausgehend vom Zwischentief im Juni bei 693,00 EUR bis auf ein im August verzeichnetes neues Allzeithoch bei 1.033,50 EUR. Seither befindet sich der Wert im Korrekturmodus. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle unterschritt die Notierung in der vergangenen Woche wichtige Unterstützungen und schloss am Freitag auf einem 2-Monats-Tief bei 870,20 EUR. Eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 823-845 EUR ist wahrscheinlich. Darunter wäre ein fortgesetzter Rutsch an die Supportzone bei 752,20-801,21 EUR einzuplanen. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines Anstieges über beide nächsten Widerstandszonen bei 898,20-913,00 EUR und 930,00-952,20 EUR, um ein erstes Signal für eine mögliche Beendigung des korrektiven Abwärtstrends zu erhalten.