Die Aktie der GEA Group (WKN: 660200) war ausgehend vom im August 2016 bei 50,17 EUR markierten Rekordhoch bis auf ein im März 2020 bei 13,16 EUR gesehenes Dekadentief abgesackt. Seither strebt die Notierung des Maschinenbauers übergeordnet nordwärts. Der zyklische Erholungstrend beförderte den Kurs bis auf ein in der vergangenen Woche erreichtes Hoch bei 41,31 EUR. Die darunter etablierte Konsolidierung ging mit dem gestrigen Kursrutsch auf ein 3-Wochen-Tief in eine deutlichere Korrekturphase über. Nächste potenzielle Unterstützungsbereiche befinden sich bei 38,71/38,89 EUR, 38,13-38,32 EUR und 37,29/37,39 EUR. Darunter würde sich das mittelfristige Chartbild leicht eintrüben mit nächstem Ziel 36,34/36,55 EUR. Zu einer Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes bedürfte es nun eines Anstieges über die obere Begrenzung der gestrigen Kurslücke bei 40,11 EUR per Tagesschluss. In diesem Fall würde ein zeitnaher erneuter Test des Vorwochenhochs indiziert. Darüber würde schließlich die längerfristig bedeutsame Hürde bei 42,88 EUR (Hoch aus dem Jahr 2017) als mögliches Kursziel in den charttechnischen Fokus rücken.