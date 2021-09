Nächste Unterstützungen:

15.019/15.049

14.804-14.845

14.197-14.409

Nächste Widerstände:

15.202

15.315

15.456

Der Support des Juli-Tiefs bei 15.049 Punkten konnte somit per Tagesschluss verteidigt werden. Mit Blick auf die auf Stundenbasis extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren erscheint eine weitergehende Erholungsbewegung jederzeit möglich. Nächste potenzielle Widerstände befinden sich heute bei 15.202 Punkten, 15.315 Punkten und 15.456 Punkten. Solange die letztgenannte Marke nicht per Tagesschluss zurückerobert wird, bleibt der korrektive Abwärtstrend in seinem Bestand ungefährdet. Nächste Unterstützungen liegen bei 15.019/15.049 Punkten und 14.804-14.845 Punkten. Darunter käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes. Perspektivisch müssten dann fortgesetzte Abgaben in Richtung 14.197-14.409 Punkte eingeplant werden.